يسرا تبدأ تصوير مسلسل الرمضانى الجديد 2022

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بدأت الفنانة يسرا فى تصوير مسلسل الرمضانى الجديد، الذى حمل عنوان " أحلام سعيدة".
دوت الخليج
يسرا تبدا تصوير مسلسل أحلام سعيدة
قامت يسرا فى تصوير دورها التى سوف تجسده خلال مسلسلها الرمضانى لعام 2022، والتى تدوراحداثة فى إطار التشويق والمغامرة.
مسلسل احلام سعيدة
ويُعد المسلسل منتاليف الكاتب هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وبطولة الفنانين يسرا و غادة عادل، ومى كساب،ونور محمود، ونبيل نور الدين.
يسرا تتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد
إجتمعت الفنانة يسرا مؤخرا بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد لمناقشة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يتعاونو به من خلاله للمرة الأولى، ووافقت الفنانة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يجمعها بكريم عبد العزيز على أن يجرى التحضير له خلال الفترة المقبلة، وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.
يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد
وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه في شهر أغسطس المقبل أو خلال الموسم الصيفي بشكل عام.
وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.
انتشال التميمي يعتذر ليسرا
كان انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي سابقًا، اعتذر من النجمة يسرا عن تصريحه الأخير بأن إدارة المهرجان لن تتمكن من تكريمها في المهرجان، كونها عضو اللجنة الاستشارية.
وقال التميمي خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة: "يسرا صديقتي من زمان طويل، ومن أول الممثلات التي عرفتها، وبعتذر عن أي إحراج لها، ولم أكن أقصد أي إهانة، وأعتبر ما حدث معها خطأ كبيرًا".
وقام وقبلها واحتضنها معبرًا عن اعتذاره الشديد، مشيرًا إلى أنها من أهم الفنانان المؤثرات.
يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.
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