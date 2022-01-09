/671417/محافظ-بورسعيد-يجتمع-باللجنة-المعينة-لإدارة-النادي-المصري

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري برئاسة سميرحلبية، لمتابعة عدد من الموضوعات التي تخص النادي ومستقبل الفريق الأول لكرة القدم.

وتابع محافظ بورسعيد عدة ملفات منها الانشاءات الحالية والمستقبلية للنادي، والفريق الأول لكرة القدم، واستاد النادي المصري، والوضع المالي للنادي.

محافظ بورسعيد يجتمع باللجنة المعينة لإدارة النادي المصري

ووجه محافظ بورسعيد اللجنة بالاهتمام بجميع الألعاب الجماعية والفردية على حد سواء، كونها تأتي ضمن خطة الدولة لبناء الانسان.

ومن جانبه كان قد اعلن النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد وعضو اللجنة المعينة لادارة النادي النصري البورسعيدي، أن اللجنة ستجري مسابقة علي منصب المدير التنفيذي ومدير المركز الإعلامي ضمن إعادة الهيكلة الإدارية الكاملة التي ستجري في النادي خلال الفترة القادمة مشيرا أن المجلس في حالة انعقاد مستمر حتي يوم الاثنين القادم والتحضير لجلسة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعرض كافة التطورات عليه.

الشعباني لا يتعاقد علي الصفقات

وقال النائب حسن عمار المتحدث الاعلامي للنادي المصري أن اللجنة تواصلت مع الكابتن معين الشعباني المدير الفني للفريق خلال فترة تواجده في تونس وتم عرض عليه مجموعة من الأسماء لمعرفة رأيه فيها تمهيدا للتعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية.

ونفي عمار أن تكون اللجنة قد فوضت الشعباني في اختيار أو التفاوض مع لاعبين من تونس ، وسوف تضع اللجنة الأهم فالمهم من حيث التعاقدات وعددها خلال الفترة القادمة.

و قد اعتمد د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تشكيل اللجنة السباعية المؤقتة لاداره شئون النادي المصري البورسعيدي وتيسير اموره وهم محمد سمير حلبيه - رئيساً ، عاطف صابر مبروك- نائباً للرئيس ، و على عوض الطرابيلي- اميناً للصندوق، و حسن، و عزت ناصف- عضوا، و محمد محمد قابيل- عضوا ، محمد سلامة- عضوا، النائب حسن عمار - عضوا و المتحدث الرسمى باسم النادي المصرى.

واضاف "عمار" أن اللجنة في حالة انعقاد لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن الفريق والهيكل الإداري.