/671419/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-باريس-سان-جيرمان-وأولمبيك-ليون-بالدوري-الفرنسي

انتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، على العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، والتي اجبرت حكم اللقاء بإشهار أربع بطاقات في اللقاء، لكل فريق حظه في بطاقتين.

أولمبيك ليون تتقدم

وتقدم فريق أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب عن طريق برونو جيمارايش بإتجاه لوكاس باكيتا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي باريس سان جيرمان والذي نجح في ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

رد باريس سان جيرمان بهدف التعادل في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان على الجبهة اليسرى أنهاها إدوارد ميشوت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ثيلو كيرير بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس أنطوني لوبيس.

وبهذا التعادل مازال باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 47 نقطة، من أصل 20 مباراة، ويحتل أولمبيك ليون المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة، من أصل 19 مباراة.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على سان إتيان بنتيجة 3/1، وأحرز أهداف الفريق الباريسي ماركينيوس هدفين ودي ماريا هدف، في الظهور الأول لسيرجيو راموس.

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً برصيد 40 نقطة، وخلفه نيس بـ 26 من النقاط.

وشهدت مباراة اليوم في التشكيل الأساسي الظهور الأول للإسباني سيرخيو راموس، منذ انضمامه في الإنتقالات الصيفية الماضية.

افتتح سانت إيتيان سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق دينيس بوانجا.

وعاد باريس في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق البرازيلي ماركينيوس من خلال كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لونيل ميسي على رأس ماركينيوس الذي سددها داخل الشباك.