/671333/عانت-من-طفولة-مأسوية-وأنهت-حياتها-باعتناق-الإسلام-ما-لا-تعرفه-عن-ماري-منيب

«ماري منيب»، أشهر كوميديان في تاريخ السينما المصرية القديمة، استطاعت أن تحول طفولتها البائسة والمأسوية، لأعمال سينمائية ومسرحية لا تخلو من خفة ظلها، اشتهرت بدور «الحماة الشريرة»، في عدد من الأدوار السينمائية أبرزها فيلم «حماتي ملاك» مع الراحل إسماعيل ياسين.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير أبرز المعلومات حول الفنان القديرة ماري منيب، وأشهر أعمالها الفنية، وكيف تحولت حياتها من طفلة تعيش حالة مادية ونفسية صعبة لأشهر كوميديان في السينما المصرية.

ماري منيب تعيش طفولة مأسوية

ماري منيب، اسمها الكامل ماري حبيب نصر سليم ولدت في يوم 11 من شهر فبراير لعام 1905 بسوريا، كان والدها يتردد باستمرار على الإسكندرية من بلاد الشام، وفجأة انطغا أخباره فإضرت زوجته للانتقال من أولادها لمصر لمعرفة أحوال والد ماري منيب المفقود.

ماري منيب تعيش على معونات الكنيسة

بعدما وصولت ماري منيب وشقيقتها ووالدتها إلى الإسكندرية لتفقد أحوال والدهما، عثرو عليه مريضًا بعد أن خسر أمواله خلال المضاربة في البورصة، فقررت والدة ماري البقاء في القاهرة واستئجار شقة متواضعة في حي «الفجالة» مقابل 70 قرشًا شهريًا، ثم ساعدتهم الكنيسة على المعيشة؛ فكانت تصرف لهم شهريًا 6 جنيهات لقاء مبلغ كان ربُ الأسرة قد أودعه فيها قبل رحيله.

مرض والدة ماري منيب يلزمها الفراش

تدهورت حالة أسرة ماري منيب المادية، ونفذ رصيد الأب من الكنيسة، فاشترت الأم ماكينة خياطة وعملت بتفصيل ملابس لسيدات الحي، فانتعش حال الأسرة نسبيًا، ولكن سرعان ما مرضت الأم ولزمت الفراش.

مسيرة ماري المنيب الفنية تبدأ ب ٢٠ جنيه

التحقت ماري منيب بفرقة علي الكسار، ولكنها لم تلقى نجاحا كبيرا فتوفت بعد ٦ شهور من العمل، بعدها تعرفت منيب على دولت أبيض وأصبحتا صديقتين، واقترحت الثانية عليها العمل في فرقة أمين عطالله مقابل 20 جنيهًا لها ولأختها، حيث التقت هناك زوجها الأول المونولوجست فوزي منيب لتبدأ مسيرة نجمة الكوميديا التي ظلت تضحك الجميع وتخرج من الآلام التي عاشتها في طفولتها.

ماري منيب راقصة في ملهى

بدأت الفنانة ماري منيب حياتها الفنية كراقصة في ملاهي روض الفرج قبل أن تتنقل في الفرق المسرحية ثم السينما بمساعدة الفنان الكبير بشارة واكيم الذي أحبها حبا كبيرا لكنها رفضت الزواج منه بسبب حبها للمثل الكوميدي فوزي منيب الذي تزوجها وأنجب منها وحملت اسمه بقية مشوارها الفني.

صدمة ماري منيب بخاينة حب حياتها لها

ولكن هل توقفت معاناة ماري منيب بعد وصولها للشهرة، بالطبع لا فتلقت ماري صدمة ثانية بعد صدمتها الأولى بوفاة والدها، عندما تركها زوجها فوزي منيب ليتزوج من أخرى، وتخطت ماري تلك الأزمة بالارتباط بعده بالمحامي فهمي عبد السلام زوج شقيقتها التي توفيت لتربي أولادها.

حصاد سينمائى رائع لماري منيب قبل وفاتها

الجدير بالذكر، أنه صل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، وكان من أبرزها “سي عمر وأحلام الشباب، تحيا الستات وكدب في كدب، شباك حبيبي، الاسطى حسن وحكاية جواز”.

آخر أعمال ماري منيب الفنية

ويعتبر فيلم “لصوص لكن ظرفاء” مع أحمد مظهر وعادل إمام، آخر عمل شاركت فيه، حيث كتب على تتره “فقيدة الفن” إذ توفيت قبل وقت عرضه 1968.

ماري منيب تشهر إسلامها قبل وفاتها

وتوفيت الفنانة ماري منيب في يوم 21 يناير من عام 1969 عن 64 عاما بعد أن تركت ورائها تراثا مسرحيا وسينمائيا كبيرا، ولكن قبل وافتها أعلنت دخولها الإسلام، وغيرت اسمها الأمينة عبد السلام نسبة إلى زوجها.