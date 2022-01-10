عاجل.. منتدى شباب العالم يتيح حضور فعالياته افتراضيا مع انطلاقها غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن منتدى شباب العالم، مساء اليوم الأحد، إتاحة المشاركة للحاضرين افتراضيا فى المنتدى، من خلال الموقع الإلكترونى للمنتدى، للقيام بتجربة ثرية دون التواجد الفعلى فى موقع المنتدى، مع انطلاقه غدا.





وقال المنتدى فى بيان "لأول مرة وفى إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة فى فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيًا فى المنتدى، وذلك بالنظام الافتراضى "Virtual System" على موقع المنتدى. هذا ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالى: https://virtual.wyfegypt.com".

وأوضح المنتدى أنه فى إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسى للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامى.

وتأتى هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعى والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى تلك الفعاليات الرئيسية التى تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين فى المنتدى.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.