وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية جاسمين طه زكى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك مريدين للمنتدى على مستوى العالم، متابعة: "أنا فخورة".
وأوضحت أن البداية كانت بفكرة عمل مؤتمر بسيط للشباب لمناقشة الأفكار، وفى إحدى الورش تم طرح فكرة انضمام شباب من العالم، وكانت المفاجأة بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على انضمام شباب العالم، معقبة: "كانت سعادة شديدة وشعور بالفخر وإن ورانا سند".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضوة باللجنة المنظمة لـ منتدى شباب العالم لـ مساء dmc: الرئيس سند لينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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