عضوة باللجنة المنظمة لـ منتدى شباب العالم لـ مساء dmc: الرئيس سند لينا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ندى الدمياطى، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لـ منتدى شباب العالم: "بنعتبر إن المنتدى البيبى للدفعة الأولى للبرنامج الرئاسى، وتم بدء الفكرة فى 2016 والحلم بيكبر".





وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية جاسمين طه زكى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن هناك مريدين للمنتدى على مستوى العالم، متابعة: "أنا فخورة".

وأوضحت أن البداية كانت بفكرة عمل مؤتمر بسيط للشباب لمناقشة الأفكار، وفى إحدى الورش تم طرح فكرة انضمام شباب من العالم، وكانت المفاجأة بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على انضمام شباب العالم، معقبة: "كانت سعادة شديدة وشعور بالفخر وإن ورانا سند".