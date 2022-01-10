رشا راغب لـ الطاهرى: مسحة كورونا لحضور منتدى شباب العالم كل 48 ساعة

وأضافت راغب، خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إيمان الشباب بالفكرة والشغف وراء نجاح المنتدى، مؤكدة أن هناك إيمان حقيقى من القائمين على العمل من أجل إنجاحه.
وأوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، أن مصر لديها التجارب الوطنية التى ترتقى لمستوى دولى وتستحق المشاركة مع العالم، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة أفرد لها مساحة كبيرة فى منتدى شباب العالم كونها مبادرة غير مسبوقة فى العالم.
وأشارت إلى أن مصر دولة واعية واتخذت إجراءات احترازية لحماية حضور منتدى شباب العالم، مؤكدة أن هناك مسحة كورونا يتم عملها لحضور المنتدى كل 48 ساعة.
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