/671424/الإنتر-ينتصر-على-لاتسيو-وينتزع-صدارة-الدوري-الإيطالي

حقق انتر ميلان الفوز على نظيره لاتسيو بنتيجة 2/1 على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

يوفنتوس يقلب الطاولة على روما في قمة الدوري الإيطالي في مباراة مليئة بالأهداف

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.

ميلان يضرب فينيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق ميلان الفوز على نظيره فينيزيا بنتيجة 3/0 على ملعب "بينزو ستاديوم"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وقدم لاعبو اي سي ميلان مباراة قوية أستطاعو أن يخسموها لصالحهم بثلاثة أهداف نظيفة، بينما لم يظهر فينيزيا بالشكل الجيد خلال اللقاء.

وأحرز أهدف ميلان كلاً من النجم زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم سجل ثيو هيرنانديز هدفين بالدقيقتين 48 و59 من ركلتي جزاء.