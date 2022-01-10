/671426/موسيماني-لم-أطلب-رحيل-كهربا-الإدارة-هي-التي-أبلغتني-بإعارته

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، حول رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" عن الفريق على سبيل الإعارة إلى هاتاي سبور التركي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية على قناة أم بي سي مصر ببرنامج "اللعيب": "أنا مطلبتش إعارة كهربا وتم إبلاغي بإعارته بعد عودتي من السفر، ومجلس الإدارة هو الذي أبلغني برحيل اللاعب، فكهربا لعب معي في مباراة بايرن ميونخ في كأس العالم للأنديةهل نسيتم؟، أي كنت أعتمد عليه".

وأضاف: "مروان محسن كنت معتمد عليه بصفة مستمرة، و لم يحصل على فرص في بعض الأوقات بسبب وجود والتر بواليا ومحمد شريف والتعاقد مع بيرسي تاو، فمروان لاعب كبير وكان مهم للفريق".

وزاد:” في شخصية في فيلم “الأسد الملك” اسمها موفاسا، أطلقت ذلك اللقب على أكرم توفيق لأنه مقاتل ويعجبني طريقة أداءه، وأكتشفته في مركز الظهير الأيمن”.

وتابع: “ أنا أفريقي من الأدغال وأعشق صوت الأسود، وأكرم توفيق قلبه كبير ولديه روح ولذلك سميته موفاسا، فهو لاعب كبير وله مستقبل ينتظره”.

رسمياً.. الأهلي يعلن إعارة محمود عبد المنعم «كهربا» لنادي هاتاي سبور التركي

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال محمود عبد المنعم "كهربا"، إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى النادي التركي، كما قام كهربا بتمديد عقده مع الأهلي لمدة سنة إضافية دون أي شروط، مؤكدًا على ارتباطه بالنادي ورغبته الشديدة في خدمة الأهلي لأطول فترة ممكنة.

نادي هاتاي سبور

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

موقف هاتاي سبور بالدوري التركي

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.