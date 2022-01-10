افتتاح دورة جديدة لـ معهد الدراسات الدبلوماسية لبناء قدرات الأفارقة

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، مساء أمس الأحد، أعمال الدورة التى ينظمها ويستضيفها معهد الدراسات الدبلوماسية لبناء قدرات الدبلوماسيين الأفارقة الناطقين بـ اللغة الفرنسية.





جاء ذلك، بحضور السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير هشام المقود، نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. تأتى الدورة التدريبية التى تمتد لمدة أسبوعين، فى سياق حرص وزارة الخارجية على مشاركة الدول الإفريقية الشقيقة، وكوادرها الدبلوماسية الخبرات فى مجال تطوير المهارات الدبلوماسية، والتفاوض وإدارة الأزمات، إلى جانب التعريف بأهم القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية على الساحة الدولية. تُعقَد الدورة بالتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويشارك فيها 23 من دبلوماسيى، وكبار مسؤولى 11 دولة إفريقية شقيقة هى "موريتانيا وتوجو والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى وجزر القمر وتشاد ومالى والجابون وبوركينا فاسو والكاميرون".

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