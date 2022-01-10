الصحة تعلق على ظهور متحور جديد يجمع بين خصائص دلتا وأوميكرون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، مساء أمس الأحد.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أعلنت، أمس السبت، اكتشاف متحور جديدة لـ فيروس كورونا فى قبرص، يجمع فى صفاته بين المتحورين السابقين "دلتا" و"أوميكرون"، مشيرةً إلى أنه حمل اسم "دلتاكرون".
متحور دلتاكرون
وقال الدكتور حسام حسنى، إن هناك متحورا جديدا يجمع خصائص أوميكرون ودلتا معًا، وهو "دلتاكرون"، ويجب متابعته أولا من منظمة الصحة العالمية؛ لبيان مدى تأثره والتأكيد على أن التطعيمات أهم شىء.
وأشار إلى أن المتحور الجديد ليس اتحادا بين دلتا وأوميكرون، قائلا: "المتحور الجديد ليس اتحادا بين المتحورات ولكنه تشابه فى خصائص المتحورين".
وأشار الدكتور حسام حسنى إلى أن التغيرات الجوية يجعل الفيروس نشيطا، مؤكدا أن التهوية والتطعيمات مهمة.
وأرسل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا رسالة طمأنة إلى المصريين قائلا: "معظم الإصابات بسيطة إلى متوسطة، ولا يوجد داع للهلع"، متابعا: "التهوية السليمة والتطعيمات جزء مهم للوقاية من كورونا، ونسبة دخول المصابين العناية المركزة تنخفض لذلك لا مجال للفزع فى الفترة الحالية ولكن لا يجب التهاون مع الأمر".
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