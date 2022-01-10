وزير الداخلية يطمئن على محاور خطة تأمين منتدى شباب العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - الاجتماع جاء للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم 2022 فى نسخته الرابعة، والذى ستنطلق فعالياته اليوم الأحد 10 يناير، وحتى 13 من الشهر نفسه، بمدينة شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم 2022

وخلال الاجتماع اطلع وزير الداخلية على الإجراءات التى تم إعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات ، مشددا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والإنضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

وفى السياق ذاته، تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال جولة ميدانية فى نطاق مدينة شرم الشيخ، استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، حيث تفقد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

ووجه وزير الداخلية خلال الجولة باتخاذ جميع التدابير التأمينية اللازمة.