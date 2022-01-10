حصاد اليوم الأول من كأس أمم أفريقيا

أنتهى اليوم الأول من كأس أمم أفريقيا بلعب مبارتين، الكاميرون أمام بوركينا فاسو واللقاء الثاني الرأس الأخضر أمام إثيوبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد حفل أفتتاح كأس أمم أفريقيا مشاهد مميزة، وأكثر من فقرة تدل على التراث التاريخي للكاميرون والمنتخبات الأفريقية.

كما شهد الافتتاح فقرات مميزة أبهرت المشاهدين كوجود أسد أعلى المدرجات وهو شعار المنتخب الكاميروني، ثم نزوله إلى أرض الملعب.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.

الرأس الأخضر يفوز على إثيوبيا بهدف نظيف

حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز على نظيره إثيوبيا بنتيجة 1/0 على الملعب "الأوليمبي"، ضمن لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر لاعبو الرأس الأخضل بشكل جيد خلال اللقاء وأستطاعوا أن يهددوا مرمى إثيوبيا، بينما لم يطهر المنخبي الإثيوبي بشكل جيد خلال المباراة.

وأحرز ياريد بيلاي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، ليحسم لمنتخبه أول 3 نقاط ليتساوى مع منتخب الكاميرون الذي فاز على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1.