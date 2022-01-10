مدير الأكاديمية الوطنية تكشف أعدد البرامج والخريجين حتى الآن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأحد.

وأكدت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بأن تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب عند انطلاقها قادرة على إفراز رجال دولة قادرين على تولى المسئولية، لافتة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بعيدة كل البعد عن الشكل النمطى لمؤسسات التدريب، ولديها محتوى متطور للتدريب والأنشطة المصاحبة له.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

واستطردت الدكتورة رشا راغب: "نعمل على إطلاق المتدربين على آليات صناعة، واتخاذ القرار، وعقدنا شراكات مع مؤسسات عالمية وبدأنا من حيث انتهى الآخرون".

ولفتت إلى أن الفرص التدريبية متاحة للجميع شرط اجتياز إجراءات القبول ولا يوجد مجال للواسطة .

وكشفت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب عن أن هناك 4 برامج تعمل الآن فى الأكاديمية، متابعة: "مجمل ما قدمناه 159 برنامجا حتى الآن لـ نحو 28820 متدربا وخريجا".

واختتمت: "شرفنا باختيار الدفعة الأخيرة من نواب المحافظين من خريجى الأكاديمية لأنهم ذوو كفاءة وليس تحيزا لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب".