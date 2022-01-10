/671420/تفاصيل-إصابة-عبد-الرحمن-ابو-زهرة-بفيروس-كورونا

بدأ العام الجديد بالعديد من الأخبار الحزينة، وكان السبب فى تلك الحوادث هو فيروس كورونا المستجد، وانتشر خبر منذ الساعات الماضية عن إصابة الفنان القدير عبدالرحمن ابو زهرة بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

الاقارب توكد إصابة ابو زهرة

أكدت بعد المصادر المقربة من الفنان فى تصريحات صحفية، بأن الفنان حصل على ثلاث جرعات من للقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

مهرجان الجونة السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 43، حضور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونجله عازف البيانو أحمد أبو زهرة.

وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الدورة 43 في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور وهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، الراقصة جوهرة، فضلا عن الفنانة نهلة سلامة بعد غياب 6 أيام.

أول ظهور لنهلة سلامة بمهرجان القاهرة السينمائي منذ 2015

هذا وعادت الفنانة نهلة سلامة، لتخطف الأنظار إليها على ريد كاربت مهرجان القاهرة، خلال المهرجان،وأطلت خلال المهرجان بفستان بيج مكشوف الصدر والأذرع، مع وضع جاكت فرو باللون الأبيض على كاتفيها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الـ 43، ليصل للرقم قياسي في حضور الجمهور لم يحدث منذ 25 عاما الأخيرة لمهرجان القاهرة بالتذاكر المباعة بلغت 42 ألف تذكرة ومازلنا نعمل بطاقة 80% بسبب كورونا.

إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما لأول مرة

وانطلقت يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.