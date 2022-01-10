قطع المياه عن شبين الكوم اليوم 7 ساعات بسبب تنظيف الشبكات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن قطع المياه، اليوم الإثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.





وأهابت الشركة بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. وقامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بتنظيم حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركز الشهداء ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى وضرورة المحافظة عليها.

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