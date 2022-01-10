محافظ جنوب سيناء: تكريم عمال النظافة بشرم الشيخ بعد منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ، خلال حوار مع برنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، أن منظومة النظافة بالمدينة تدار بـ50 عاملا فقط، لكنهم يبذلون مجهودا جبارا، مؤكدا أنه سيتم تنظيم حفل كبير لتكريم عمال النظافة بالمدينة بعد انتهاء منتدى شباب العالم.

وأضاف، أنه تم الاستعداد لمنتدى شباب العالم مبكرا، وأن عملية تنظيم المدينة تتم عبر منظومة محكمة، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء تستعد بشكل كبير لاستقبال مؤتمر المناخ العالمي الذي ستقام النسخة الجديدة منه في شرم الشيخ أيضا.