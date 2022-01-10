فودة: منع استخدام البنزين والسولار بشرم الشيخ بتوجيهات رئاسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات بتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وذلك استعدادا لمؤتمر المناخ الذى سيعقد فيها الدورة القادمة.





وأضاف فودة، خلال حواره لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قنا cbc، أن جميع محطات البنزين فى شرم الشيخ سيتم تحويلها إلى غاز طبيعى، إلى جانب محطات شحن كهربائية لتزويد السيارات الكهربائية التى ستكون متواجدة فى شرم الشيخ.

وتابع: "مفيش بنزين ولا ديزل هيتحرك تانى فى المدينة، والتحرك سيكون إما عن طريق الغاز الطبيعى أو الكهرباء، الأوامر صدرت خلاص من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأكد أن مدينة شرم الشيخ ستكون نموذجا يحتذى به فى باقى المدن بعد عقد مؤتمر المناخ فى دورته المقبلة.

منتدى شباب العالم

وتستضيف مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم، فى دورته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور بعض قادة وزعماء العالم ووفود وزارية رفيعى المستوى، ومشاركة الشباب من 196 دولة من جميع قارات العالم.

ويأتى انطلاق المنتدى يأتى بعد تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا، حيث حرصت إدارة المنتدى على اتخاذ جميع الاستعدادات والأمور التنظيمية خاصة الإجراءات الوقائية، لتهيئة الأجواء الملائمة للنقاش والحوار بين شباب مصر والعالم، و طرح الرؤى لتحقيق التنمية على كل المستويات.