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عمر شويل - جدة نتيجة عام 2022 بالاجازات الرسمية،يهتم العديد من المواطنين بمراجعة نتائج عطلة 2022 لمعرفة عدد أيام العطلة القانونية التي سيحصلون عليها في العام الجديد.

تعرض النافذة نتائج عطلة 2022، مما يسمح للمواطنين بفهم أبرز وأهم المناسبات والأعياد القانونية خلال نتائج العام الجديد 2022.

نتيجة عام 2022 بالاجازات الرسمية

تتضمن نتيجة عطلة 2022 توزيع الأيام من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر)، وهي نهاية العام، ويمكنك استخدامها للعثور على الأحداث الخاصة بك والتواريخ المهمة.

كما تعد نتيجة عطلة 2022 من أهم الأشياء التي لا يزال يبحث عنها الكثير من المواطنين، والتي ستسهل عليهم معرفة المواعيد الرسمية لعطلة رأس السنة المصرية الجديدة.

جدول الإجازات الرسمية 2022

1- ستكون أول عطلة العام الجديد في عام 2022 يوم الجمعة الموافق 7 يناير عيد الميلاد المجيد.

2-يناير 25 عطلة ثورة 25 يناير 2022.

3- عيد الفصح هو 24 مايو 2022.

4- موعد إجازة شم النسيم في مصر 2022 هو الإثنين 25 مايو.

5- عطلة عيد تحرير سيناء يوم الاثنين 25 أبريل 2022.

6- إجازة عيد العمال يوم الأحد 1 مايو 2022.

7- تقام عطلة عيد الفطر يوم الأحد 2 مايو 2022 ولمدة 3 أيام.

30 أغسطس – 30 يونيو، ذكرى الثورة يصادف يوم الخميس.

9- وقفة عرفات 8 يوليو 2022 تستمر إجازة عيد الأضحى 4 أيام.

10-العطلة الثورية من 10 يوليو إلى 23 يوليو 2022.

11 – عطلة رأس السنة الهجرية يوم السبت 30 يوليو 2022.

12-اجازة 6 اكتوبرالخميس 6 أكتوبر 2022.

13- عيد المولد النبوي الشريف السبت 8 أكتوبر 2022.

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تحيل نتيجة العام الجديد 2022 تحميل تقويم عام 2022

تتكون السنة التقويمية الميلادية من 365 يومًا، وأحيانًا 366 يومًا، وفي هذه الحالة تسمى السنة الكبيسة، حيث يكون لشهر فبراير 29 يومًا بدلاً من 28 يومًا.

يمكنك تنزيل التقويم الميلادي 2022 من خلال الخطوات التالية ، والمجموعة كلها من: