وفاة وائل الإبراشى.. محطات فاصلة فى حياة الإعلامى الاستثنائى (فيديوجراف)

وكان الإعلامى القدير وائل الإبراشى قد بدا مشواره الإعلامى فى الصحافة الورقية، حيث كان صاحب خبطات صحفية قوية، كما كان رائدا للتحقيقات الرنانة والتى كانت عامل جذب لأى قارئ.
وفاة الإعلامى وائل الإبراشى
بعد ذلك انتقل الإبراشى إلى الصحافة التليفزيونية، وكانت انطلاقته الكبيرة فى عالم الفضائيات فى برنامج الحقيقة على قناة دريم الفضائية، ثم انتقل بعد ذلك إلى تقديم برنامج التو شو الشهير العاشرة مساء، بعدما كانت تقدمه الإعلامية القديرة منى الشاذلى.
وفى السنوات الأخيرة، انتقل الإعلامى الراحل وائل الإبراشى إلى تقديم برنامج التاسعة على التليفزيون المصرى، حيث كان متألقا كعادته، وجذب إلى التليفزيون ملايين المشاهدين، ليصل به الأمر العام قبل الماضى إلى إصابته بكورونا، ومضاعفاته المتعددة إلى أن كتب الله له نهاية هذا العطاء الحافل مساء أمس.
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