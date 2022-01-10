القائم بأعمال وزير الصحة يراجع خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم 2022

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى شرم الشيخ الدولى، والمركز الإقليمى للإسعاف، فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، مساء أمس الأحد، للمشاركة فى منتدى شباب العالم 2022.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمئن على حالة الاستعداد والتأهب التام، واطمئن على انتظام عمل الفريق الطبى، كما اطمأن على جاهزية قسم العزل بالمستشفى. وأضاف أن الوزير راجع أرصدة أدوية الطوارئ، وتوافر أرصدة الدم بجميع فصائله ومشتقاته.. كما قام بالمرور على الأقسام الداخلية ومعمل التحاليل، وقسم الأشعة، واطلع على سجلات الدخول. وتابع أنه خلال زيارته للمركز الإقليمى للإسعاف بمدينة شرم الشيخ، تفقد غرفة العمليات وألية تلقى البلاغات، وراجع عدد سيارات الإسعاف وتجهيزاتها، وزمن الاستجابة للبلاغات.. كما اطلع على خطة تمركز السيارات وخارطة تحركها.

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