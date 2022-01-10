/671422/مجلس-ادارة-نادي-طهطا-الرياضي-يقدم-التهاني-لـ-أبوالوفا-عضو-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم

زار الدكتور عادل حلمى، رئيس مجلس إدارة نادى طهطا الرياضي، محمد أبوالوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، لتهنئته بفوزه في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورافق رئيس مجلس ادارة نادي طهطا الرياضي كل من أحمد طلعت نائب الرئيس، ومحمد حسن، أمين للصندوق، و أحمد محمود البلم، وأحمد محمد حمزة، وهشام سلطان، وخالد لطفي، وهيثم جمعة، وميسر أحمد عاطف، وأسامة علي السيد، أعضاء مجلس الادارة.

جدير بالذكر فازت قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت بداية الشهر الحالي، وحصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، و حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات وكان الباطل صوتا واحدا.

وضمت قائمة علام كل من: جمال علام – رئيسا، وخالد الدرندلي - نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي .

على جانب اخر تغلب نادي تليفونات بني سويف على نظيرة نادي سوهاج الرياضي فى دوري القسم الثاني الممتاز "ب" عصر اليوم على ملعب الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 بالمجموعة الأولى بهدف دون.

وبهذا الفوز يصل نادي تليفونات بني سويف للنقطة الـ 11 ويبقي نادى سوهاج الرياضي يبقى عند النقطة الـ 15، بعد انتهاء مباريات اليوم من دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

نادي سوهاج الرياضي

جدير بالذكر أن نادي سوهاج الرياضي يسعى بقيادة مديره الفني ضياء الزعيم لمواصلة سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للفريق خاصة بعد تولى الجهاز الفني الحالي المسؤولية، وتمكن من حصد 7 نقاط من 3 مباريات فوزين وتعادل قبل مباراة اليوم، وبتلك الخسارة يبقى عند النقطة الخامسة عشر.

نادي تليفونات بني سويف

ويذكر أن نادي تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفني أحمد شعبان كان يسعى لتحقيق الفوز بالمباراة خاصة فى ظل الترتيب المتأخر للفريق بالمركز 14 برصيد 8 نقاط، حيث فاز فى مباراة، وخسر فى 7 جولات وتعادل في 5 مباريات، وبفوزه اليوم يحصل على الـ النقطة الحادية عشر.