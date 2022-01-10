انطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم اليوم.. وبرلمانيون لـ دوت الخليج:فرصة لتبادل الرؤى والأفكار البناءة وتأكيد على قوة الدولة المصرية في تنظيم الأحداث العالمية

/671314/انطلاق-النسخة-الرابعة-لمنتدي-شباب-العالم-اليوم-وبرلمانيون-لـ-تحيا-مصرفرصة-لتبادل-الرؤى-والأفكار-البناءة-وتأكيد-على-قوة-الدولة-المصرية-في-تنظيم-الأحداث-العالمية

ومن المقرر أن يشهد المنتدى إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع إلى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي بشأن قضية تغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن منتدي شباب العالم أصبح أكبر منصة عالمية، وبات محل اهتمام الشباب نتيجة الطلبات الكثيرة للحصول علي المشاركة.

سليمان وهدان: منتدي شباب العالم يعكس حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بمنظومة الشباب

وأضاف وهدان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج":هذا دليل علي النجاح، لافتا أن اهتمام الشباب بالمنتدي و ما يتم من الورش النقاشية والحوارية يجعل من الموتمر منصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن المؤتمر بكل ما فيه من أحداث وتنظيم له أهمية كبري وهي تصدير مشهد للخارج علي جمال وروعة مدينة السلام، الأمر الذي يعد أحد سبل الدعاية للسياحة، بالإضافة إلي وضع مصر علي خريطة الدول المهتمة بالشباب.

وأشار وهدان، إلي أن المنتدي يناقش كافة القضايا التي تشغل الرأي العالم العالمي، والتي من بينها الأمن الغذائي والسلم العالمي وكيفية التعامل مع الجوائح المختلفة، فضلا عن قضية التغير المناخي، مضيفا: منتدي شباب العالم هو حلم الشباب للمشاركة والتفاعل في مختلف القضايا التي تواجههم.

وتابع وهدان: إنطلاق النسخة الرابعة من المنتدي اليوم تعكس حرص الرئيس السيسي علي الاهتمام بمنظومة الشباب من خلال مشاركتهم فى إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المحلية والدولية القائمة.

أيمن محسب: منتدى شباب العالم العالم فرصة جيدة تستفيد منها مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم يعد حاليا هو المنصة الأولى والأكبر عالميا للتعبير عن الشباب وآرائهم وأفكارهم بما يتماشى مع العصر الذى نعيش فيه، موضحا أن مصر تلقت طلبات تسجيل للمنتدى من أكثر من 196 دولة حول العالم بما يعنى أن شباب العالم كله ممثل في هذا المنتدى، وهى خطوة لم تركن إليها أي دولة أخرى من قبل.

وأضاف محسب، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن منتدى شباب العالم فرصة جيدة تستفيد منها مصر استفادة قصوى على المدى القريب والمدى البعيد، فبجانب ما يقدمه المنتدى من أفكار ورؤى بناءة للغاية علينا أن نعى جيدا أن الشباب الممثلين في المنتدى هم قادة المستقبل في دولهم، لافتا أن ذلك يعكس لمصر مكانة غير مسبوقة حيث لم يعد المنتدى قاصرا على إعداد الشباب لتولى المناصب القيادية في مصر فحسب، بل يعد الشباب لتولى المناصب القيادية كل في دولته.

أيمن محسب: التنظيم رائع وخيالى وإدارة المنتدى تستخدم روبوتات ضمن التنظيم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدارة المنتدى تستخدم تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والوقاية من فيروس كورونا خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، منها روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، مضيفا: كما اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وهناك خطة لضمان سلامة جميع المشاركين.