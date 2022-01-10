الاستعدادات النهائية قبل بدء منتدى شباب العالم بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادى، من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة فى الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميون كافة نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مادية، كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.

هذا وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وتتولى إدارة منتدى شباب العالم والفرق المنظمة التابعة لها عديد من المسئوليات والمهام، والتى تتنوع ما بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفنى، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات.