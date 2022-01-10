/671432/بعد-كارثة-محمد-الأمين-وقف-منح-التراخيص-لدور-الأيتام-في-مصر-لمدة-عام

ونشر القرار صباح اليوم بالجريدة الرسمية.

دوت الخليج

ويأتي ذلك على خلفية ما حدث بدار أيتام الأيدي الامينة حيث قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، أمس تجديد حبس المتهم محمد الأمين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في البشر، وبالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذلك هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وقف التراخيص لدور الأيتام مدة عام

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي د.نفين القباج، أنه تم إغلاق دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين، بعد ورود تقاير تفيد أن عدد من الفتيات تعرضن للتحرش من أحد الموجودون بالدار، مشددة علي إغلاقها علي الفور.

وأفادت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج علي مسئوليتي والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، عبر قناة صدي البلد،"أننا تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لهن الفتيات في الدار، وقمنا بإعداد تقارير شاملة عن الوقائع من أجل تقديمها للنائب العام" متابعة أنه تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن، وجرى تسكينهن في دور رعاية أخرى آمنة، مبينة أن محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر