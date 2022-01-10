قافلة طب أسيوط تكشف على 1050 حالة مجانا بالوادى الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - أنهت القافلة الطبية لكلية الطب جامعة أسيوط بالتنسيق مع جامعة الوادى الجديد، عملها بتوقيع الكشف المجانى على 1050 حالة فى 9 تخصصات (الباطنة، الجراحة، طب الأطفال، الأمراض الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، طب وجراحة العيون، الأمراض الجلدية والتناسلية، جراحة المسالك البولية).





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