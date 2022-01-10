أبو الغيط يُشارك فى افتتاح منتدى شباب العالم 2022

جدة - نرمين السيد - توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة فى افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يُعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، بحضور عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.





ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن المنتدى صار يُمثل إضافة حقيقية للتواصل بين الشباب من ثقافات وحضارات مختلفة، بما يُعزز من قيم الحوار وفهم الآخر، وبما يدعم أيضًا الحوار بين الأجيال المختلفة ويسمح بتبادل الرؤى والخبرات. وأضاف أن المنطقة العربية تُعد من أكثر المجتمعات شبابًا على مستوى العالم، وأنها فى حاجة لمزيد من المبادرات التى تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم ورؤيتهم لبلادهم، باعتبارهم يمثلون الكتلة الأكبر فى أغلب المجتمعات العربية.

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