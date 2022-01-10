عاجل- قرار وزارى بشأن التراخيص لدور الأيتام (مستند)

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الإثنين، قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 659 لسنة 2021، بشأن استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة سنة اعتبارا من 16 ديسمبر 2021، وتضمن القرار إنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.





وقالت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان لها أن هناك عملية تطوير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، خصوصا أنها تسعى لتقليل عدد تلك المؤسسات، وتتجه نحو الرعاية الأسرية بشكل تدريجى. وأكدت الوزارة أنه تم تبنى نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الكفالة، كما تم تقديم كل التسهيلات للأسر الراغبة فى كفالة الأطفال بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الأسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.

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