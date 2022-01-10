الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 659 لسنة 2021، بشأن استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة سنة اعتبارا من 16 ديسمبر 2021.
كما تضمن القرار إنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وفيما يلى نص القرار:
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