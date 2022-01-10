وزارة القوى العاملة تنعى المستشارة تهانى الجبالى

ينعى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ببالغ الحزن والأسي، المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً ، وواحدة من رائدات الحركة النسائية في القضاء المصري ، والتى وافتها المنية صباح الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
وقال الوزير، إن المستشارة تعد أول امرأة مصرية تُعين في منصب القاضي في مصر، إذ كانت نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وترأست لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب ، كما شغلت منصب خبير في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية.
وأكد سعفان، ان الجبالي بين الميلاد والرحيل تركت خلفها في رحلة الـ٧١ عامًا التي عاشتها إرثًا كبيرًا، حيث سجل التاريخ تعيينها كأول قاضية مصرية، كانت فيها على قدر المسئولية، ولم تترك ساحة المعركة ضد أعداء الوطن في منصبها ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان .
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