وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الرياضية بالجامعات لعام 2021

• إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وافتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة

• مشاركة مصر في دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية

• تكريم الأبطال الأولمبيين المصريين الذين شاركوا في أوليمبياد طوكيو 2020

• إطلاق الموسم الرياضي الجامعي 2020/2021 بمشاركة الجامعات والمعاهد

• إقامة دوري الوزارات في نسخته الثانية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

• فوز مصر بتنظيم كأس العالم للاسكواش للجامعات 2022 وكأس العالم لكرة اليد للجامعات 2024

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حول ما تم إنجازه في مجال الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، خلال عام 2021.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية، ونشر الوعي بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى ضرورة دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية؛ لدورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

ودعا د. عبدالغفار الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية في كافة مستويات العمل الجامعي، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار التقرير إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد، وكذا افتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، على مساحة 16500 م2، بتكلفة 19 مليون جنيه، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد العام للكشافة والمُرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أوضح التقرير مشاركة مصر في دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، بمشاركة 50 طالبًا بنظام الأون لاين، والتي أسفرت عن فوز مصر بالمركز الأول (طلبة وطالبات) في مسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثاني (طلبة) والأول (طالبات) في مسابقة الجملة الرياضية، وبالمركز الأول (طلبة، وطالبات) في البرنامج الرياضي التخصصي، وجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفني المُبتكر في المشاركة الإلكترونية.

وتناول التقرير تكريم الأبطال الأولمبيين المصريين الذين شاركوا في أوليمبياد طوكيو 2020، خلال الحفل الذي نظمته الجامعة البريطانية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات؛ تقديرًا لما حققوه من إنجاز متميز، ورفع اسم مصر عاليًا بين دول العالم.

وأضاف التقرير أنه تمت إقامة عدد من المنافسات الرياضية؛ رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، منها: إطلاق الموسم الرياضي الجامعي الجديد 2020/2021، (بطولة الشهيد الرفاعي رقم 49 بمشاركة الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وإقامة اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء، تحت شعار (قناتنا تجمعنا) بمشاركة 144 طالبًا وطالبة، فضلاً عن الزيارات الميدانية للمعالم التاريخية داخل مدينة الإسماعيلية، وزيارة الأنفاق الجديدة بقناة السويس، وكذلك إقامة الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية تحت شعار (أكتوبر العزة والكرامة) بجامعة قناة السويس، والتي أقيم خلالها ماراثون بمشاركة 500 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة من 18 جامعة، وإطلاق مبادرة (طالب جامعي رياضي)، وإقامة بطولة الجامعات للرماية بمضمار ميدان الرماية بنادي الشاطئ بالإسماعيلية للموسم الرياضي الجديد، وتنظيم ملتقى الجامعات الحدودية تحت شعار (معًا في سيناء) بمدينة العريش، بمشاركة جامعات (العريش، مطروح، سيناء، أسوان، الوادي الجديد، جنوب الوادي) بإجمالي 100 طالب وطالبة، وتنظيم مهرجان للاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد، والذي تضمن إقامة ندوات ثقافية؛ لحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وإقامة مهرجان رياضي علي الممشى السياحي لمدينة رأس البر للطلبة والطالبات، ولذوي الهمم من الجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى إقامة دوري الوزارات في نسخته الثانية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وإقامة نهائيات بطولة الجامعات الأولى للرماية بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من جامعات (القاهرة، حلوان، عين شمس، المنصورة، قناة السويس، مصر الدولية، بدر، سينا، الدلتا، البريطانية) إضافة إلى أكاديميات (العربية، الشروق، أخبار اليوم، الجزيرة، والمعهد الكندي)، فضلاً عن تنظيم الدورة العربية السادسة عشرة لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي، بمشاركة 32 جامعة مصرية وعربية، وافتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثاني (الرياضة في زمن الجائحة .. واقعية الامتداد وثقافة الافتراض) بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

كما تناول التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات، والتى ستقام عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات، والمقرر إقامتها عام 2024، والذي يعكس قدرة مصر على استضافة فعاليات رياضية كبرى؛ لامتلاكها بنية رياضية متميزة.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية؛ لنشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.