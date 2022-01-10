رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمشاركة في «منتدى شباب العالم» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة اللبنانية كلمة في المناسبة، ويجري عددا من اللقاءات على هامش المنتدى، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر حتى 13 يناير الجاري.
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