/671429/أهم-مباريات-اليوم-الأثنين-مواجهات-نارية-بـ-أمم-أفريقيا-2021

يشهد اليوم الأثنين، الموافق العاشر من يناير لعام 2022 على العديد من المباريات في مختلف البطولات، القارية والمحلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مباريات العرس الإفريقي "نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021"، على رأس مباريات اليوم، والتي انطلقت أمس بلقائي الكاميرون وغينيا بيساو، والرأس الأخضر وإثيوبيا.

مباريات اليوم

كأس أمم أفريقيا

السنغال وزيمبابوي، الساعة الثالثة مساء.

المغرب وغانا، الساعة السادسة مساء.

غينيا ومالاوي، الساعة السادسة مساء.

جزر القمر والجابون، الساعة التاسعة مساء.

الدوري الإسباني

إسبانيول وإلتشي ، الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

تورينو وفيورونتينا، الساعة السادسة مساء.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.

الرأس الأخضر يفوز على إثيوبيا بهدف نظيف

حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز على نظيره إثيوبيا بنتيجة 1/0 على الملعب "الأوليمبي"، ضمن لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وظهر لاعبو الرأس الأخضل بشكل جيد خلال اللقاء وأستطاعوا أن يهددوا مرمى إثيوبيا، بينما لم يطهر المنخبي الإثيوبي بشكل جيد خلال المباراة.

وأحرز ياريد بيلاي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12، ليحسم لمنتخبه أول 3 نقاط ليتساوى مع منتخب الكاميرون الذي فاز على بوركينا فاسو بنتيجة 2/1.