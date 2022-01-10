أمم أفريقيا: موعد مباراة مصر ونيجيريا.. وتفاصيل ملعب اللقاء

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يستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتترقب جماهير كرة القدم جول العالم على مشاهدت مباراة مصر ونيحيريا في لقاء افتتاح المجموعة الرابعة بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تنطلق غداً في السادسة مساء.

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، أفضل لاعبي العالم في عام 2021، في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، يزيد من تشوق ورؤيته في الملاعب من قبل الجماهير الإفريقية.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني قبيل السفر إلى الكاميرون استعدادا للسفر للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.