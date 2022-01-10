أمم أفريقيا: موعد مباراة السنغال وزيمبابوي والقنوات الناقلة

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يلتقي المنتخب السنغالي اليوم الأثنين، مع منتخب زيمبابوي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثانية، بـ منافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة السنغال وزيمبابوي في الثالثة مساء، والتي يشهد عليها ملعب كويكونج.

وتبث مباراة السنغال وزيمبابوي على قناتي " beIN Sports HD 2 Max" و "beIN Sports HD 1 Max"، وبتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2021، بجانب المنتخب الغيني، ومنتخب مالاوي، وزيمبابوي..

منتخب السنغال يبحث عن اللقب الثاني

ويدخل المنتخب السنغالي بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ 33 ، وهو يبحث عن التتويج بالبطولة، بعد الخروج من وصافة البطولة في النسخة الأخيرة بمصر، وليس أول لقاء فقط.

يتخلل المنتخب السنغالي العديد من الأسماء الرنانة والقوية في عالم الكرة العالمية وليس الإفريقية، بتواجد ساديو مانى والذي يفرض نفسه بقوة، وسط أفضل مهاجم العالم، وإدوارد ميندي الأخطبوط السنغالي، وأفضل حراس العالم في 2021.

نهائي أمم أفريقيا 2019

تواجد الخبرة في جانب حراسة المرمى، والقوة في خط الهجوم وكذلك الأمر في كافة المراكز، يزيد من هيمنة وقوة المنتخب السنغالي، على تحقيق البطولة الثانية له من العرس الإفريقي.

تلقى المنتخب السنغالي خسارة بشرف في نهائي أمم أفريقيا 2019، أمام الجزائر بنتيجة هدف دون رد، والتي شهدت عليه العاصمة المصرية.

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.