/671437/أمين-الشعب-الجمهوري-اليوم-أشرقت-شمس-منتدى-شباب-العالم-بسماء-مدينة-السلام-لتلفت-أنظار-العالم-نحو-مصر-الحديثة

قال المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن اليوم قد أشرقت شمس منتدى شباب العالم في سماء شرم الشيخ مدينة السلام والسحر والجمال، لتبدأ النسخة الرابعة من المنتدى الذي يضئ سماء مصر ليلفت أنظار دول العالم كله عبر الفضائيات، وعبر حضور آلاف الشباب من 196 دولة بالعالم للمنتدى كسفراء لدولهم لينقلوا ما يوجد في مصر من حضارة وأثار فرعونية وتقدم وتطور واحترام للديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام للإنسانية.

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وأضاف "حبيب" أن فخامة الرئيس السيسي في بنائه للجمهورية الجديدة، جعل الشباب في أولى اهتماماته لبناء قدراتهم وتربية الأجيال ليكونوا قادة المستقبل ليكونوا سواعد الوطن أصحاب عقليات مدربة ومؤهلة وكفاءات على أعلى مستوى، موضحا أن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة السياسية الحكيمة جعلت مصر قبلة لكل العالم ومنصة حوار لشباب العالم، على أرض مصر الحبيبة أم الدنيا .

منتدى شباب العالم يعزز مكانة مصر الدولية :

أوضح "حبيب" أن المنتدى يعزز مكانة مصر عالميًا، كما يعزز من مكانة القارة السمراء عالميًا، موضحًا أن التنظيم القوي والجيد للمنتدى وكان قبله التنظيم الناجح لقمة دول تجمع الكوميسا والذي ترأسته مصر، ثم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هذا يؤكد أن مصر أصبحت رائدة في تنظيم المؤتمرات الدولية الناجحة والمؤثرة، مضيفًا أن إشراك الشباب في حل الأزمات التي يعاني منها العالم كالتغيرات المناخية والعالم ما بعد جائحة كورونا وغيرها، يؤكد أن الدولة تعد أجيالا من قادة المستقبل قادرة على حل المشاكل والأزمات.

منتدى شباب العالم منصة دولية للحوار :