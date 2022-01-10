الإعلاميين ونجوم الفن ينعون الإعلاامي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

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حزن ساد على جميع الأوساط الفنية والإعلامية، منذ مساء أمس 9 يناير؛ بسبب خبر رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع دام لعدة أشهر مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 58 سنة، وخرج نعيه ليتصدر جميع الحسابات الخاصة بالإعلاميين والنجوم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد نعي الوسط اللإعلامي والفني لوائل الإبراشي

نعي الإعلاميين لوائل الإبراشي

كان أول من نعى الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، هو زميله الإعلامي عمرو أديب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب كلمات مؤثرة عن شعوره يعد رحيل زميله وائل، فقال:"هزني خبر وفاة وائل الإبراشي، دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء، لم أتوقع أبدا أن ينتهى فجأة كده"، وتحدث عن الراحل ووصفه بقوله:"كان أستاذا ومتميزا وله بصمات وحلقات مهمة، محدش كبير على الموت"، وأختتم منشوره بالدعاء له بالرحمة، ولعائلته بالصبر.

وهذا ما فعلته أيضًا الإعلامية لاميس الحديدي، التي نعت زميلها وائل الإبراشي بنفس طريقة زوجها عمرو أديب، وقامت بنعيه من خلال موقع تويتر، وقالت:"يا وائل، مش كنا مستنينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل، أه على الوجع يا رفيق الدرب، ربنا يرحمك".

ونشر الإعلامي رامي رضوان صورة للفقيد وائل الإبراشي، على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونعاه قائلًا:"لا إله إلا الله.. البقاء لله والدوام لله.. وداعًا الزميل العزيز والصحفي والإعلامي الكبير أستاذ وائل الإبراشي، وأستكمل بالدعائي له وقال:"تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".

نجوم الفن ينعون الإعلامي وائل الإبراشي

نشر كثيرين من نجوم الفن صورة لللإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من خلال حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديهات "إنستجرام"، وعلقوا بكلمات مؤثرة تدل على حزنهم على الراحل،والدعاء له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

فقالت الفنانة يسرى:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الإبراشي.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسكينة والسلوان"، والفنانة فيفي عبده قالت:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله والدوام لله الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يارب"، وأستكملت طالبة من الناس الدعاء له بالرحمة.

أما عن نقيب الموسيقين فنعى الفقيد وائل الإبراشي بقوله:"البقاء لله وفاة الصديق العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي ادعوا الله أن يتغمدة برحمته ويغفرله ويجعل مثواة الجنة"،

وتبعته المطربة أصالة وكتيت:"قدّيش خبر حزين ومؤلم لإنسان شعور كلّ حدا فينا إنّه منّ أهله.. وكان إلى شرف معرفته وشفته من الرّاقين المثقفين الطيبين الله يرحمه ويعين أهله ويسكنه فسيح".

نعي الفنان صلاح عبد الله لوائل الإبراشي

ونشر الفنان صلاح عبد الله على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها ناعيًا الفقيد بهذه الكلمات:" وائل الإبراشي.. مفاجأة أخرى صادمة وحزينة وليه صادمة رغم طول فترة مرضه؟ لإني في آخر تواصل مع الفاضلة حرمه في نهاية العام الراحل للإطمئنان عليه قالتلي الحمدلله وائل بقى كويس جدًا ولكنه يا حبيبي يا وائل الموعد الذي لا مفر منه والحمدلله دائمًا في كل حال"، وأستكمل حديثه وقال:"لا نملك الآن إلا الدعاء يارب اجعل معاناته في ميزان حسناته واغفرله وارحمه واجعله من أهل الجنة بعفوك ولطفك وكرمك ياقادر يا كريم يا رحيم ياالله وهوِّن علينا مفاجآت هذا العام يارب.. يارب يارب".

الفنان نبيل الحلفاوي ينعي والإعلامي الراحل

كتب الفنان نبيل الحلفاوي نعيًا للإعلام وائل الإبراشي على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر"، وقال:"إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا وائل الإبراشي ،عشرة طويلة عبر صفحات روز اليوسف كصحفي متميز ثم عبر الشاشة كإعلامي له حضور لافت"،

وختم بالدعاء له والأهله قائلًا:"بصادق الحزن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وعسى أن يلهم الله أسرته ومحبيه الصبر والسكينة، خالص العزاء لهم ولزملائه وللساحة الإعلامية".