الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد منتدى شباب العالم ..والافتتاح بعد قليل

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دوت الخليج

ي إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.

تقسيم الحضور على الفعاليات الرئيسية

ولأول مرة وفي إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيًا في المنتدى، وذلك بالنظام الافتراضي “Virtual System” على موقع المنتدى. هذا ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي: https://virtual.wyfegypt.com.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب