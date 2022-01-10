عاجل- السيسى وميقاتى فى صورة تذكارية قبل انطلاق منتدى شباب العالم 2022

جدة - نرمين السيد -
ويعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت شعار "معا من جديد"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم.
ويشارك فى إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادى، من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.
وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة فى الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميون كل نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مادية، كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.
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