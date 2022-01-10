عاجل- وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح منتدى شباب العالم 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته إلى مقر انعقاد النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذى تنطلق أعماله اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.





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