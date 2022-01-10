تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى الرعاية الصحية فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظات الصعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى هى أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصى هى أول مستشفى متخصص فى أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين فى صعيد مصر.

وأضافت، أنه تم تزويد الوحدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية الجديدة للأم الحامل والجنين، ومنها الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة، تشخيص الأمراض الوراثية فى الأجنة، التشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، مشاكل صمامات القلب، مشاكل فى الجهاز العصبى، صغر حجم الجمجمة، تشوهات الهيكل العظمى أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغى مثل متلازمة داون.

وتابعت: أن الكشف متاح بوحدة طب الجنين يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لافتة إلى أنه يمكن حجز الموعد للكشف بوحدة طب الجنين عن طريق جواب الإحالة من أقرب مركز أو وحدة طب أسرة مسجل عليها المنتفعات بخدمات التأمين الصحى الشامل فى الأقصر عبر الإتصال مجانًا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف، لافتة أنه تعمل الوحدة تحت إشراف الأستاذ الدكتور الطيب عبدالعال، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الاهتمام بخدمات صحة المرأة ركيزة هامة فى تقديم الخدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة، وتابع: نوفر جميع خدمات صحة المرأة من خلال تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية للمنتفعات خصوصًا السيدات الحوامل والمتابعة المستمرة معهم طوال فترة الحمل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل مع تقديم الرعاية الكاملة فيما بعد الولادة خصوصًا فى ظل التغطية الصحية الشاملة التى يقدمها نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد السبكى أن التطور الكبير فى مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى جميع التخصصات الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وهو ما أدى إلى تخطى نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة 91% خلال شهور معدودة من تطبيق المنظومة الجديدة بما يمثل نقلة كبيرة ودلالة واضحة على نجاح المنظومة.