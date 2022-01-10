وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول الأنشطة الرياضية بالجامعات لعام 2021

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، حول ما تم إنجازه فى مجال الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، خلال عام 2021.





وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية، ونشر الوعى بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد المصرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى ضرورة دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية؛ لدورها الكبير فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها فى اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

ودعا الوزير الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع فى العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية فى كافة مستويات العمل الجامعى، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار التقرير إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى ثوبه الجديد، وكذا افتتاح المركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، على مساحة 16500 م2، بتكلفة 19 مليون جنيه، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهاز الرياضة العسكرى، والاتحاد العام للكشافة والمُرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أوضح التقرير مشاركة مصر فى دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، بمشاركة 50 طالبًا بنظام الأون لاين، والتى أسفرت عن فوز مصر بالمركز الأول (طلبة وطالبات) فى مسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثانى (طلبة) والأول (طالبات) فى مسابقة الجملة الرياضية، وبالمركز الأول (طلبة، وطالبات) فى البرنامج الرياضى التخصصى، وجوائز الإبداع الرياضى فى المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفنى المُبتكر فى المشاركة الإلكترونية.

وتناول التقرير تكريم الأبطال الأولمبيين المصريين الذين شاركوا فى أوليمبياد طوكيو 2020، خلال الحفل الذى نظمته الجامعة البريطانية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات؛ تقديرًا لما حققوه من إنجاز متميز، ورفع اسم مصر عاليًا بين دول العالم.

وأضاف التقرير أنه تمت إقامة عدد من المنافسات الرياضية؛ رغم الظروف التى فرضتها جائحة كورونا، منها: إطلاق الموسم الرياضى الجامعى الجديد 2020/2021، (بطولة الشهيد الرفاعى رقم 49 بمشاركة الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وإقامة اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة وسيناء، تحت شعار (قناتنا تجمعنا) بمشاركة 144 طالبًا وطالبة، فضلاً عن الزيارات الميدانية للمعالم التاريخية داخل مدينة الإسماعيلية، وزيارة الأنفاق الجديدة بقناة السويس، وكذلك إقامة الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية تحت شعار (أكتوبر العزة والكرامة) بجامعة قناة السويس، والتى أقيم خلالها ماراثون بمشاركة 500 طالب وطالبة من ذوى الإعاقة من 18 جامعة، وإطلاق مبادرة (طالب جامعى رياضى)، وإقامة بطولة الجامعات للرماية بمضمار ميدان الرماية بنادى الشاطئ بالإسماعيلية للموسم الرياضى الجديد، وتنظيم ملتقى الجامعات الحدودية تحت شعار (معًا فى سيناء) بمدينة العريش، بمشاركة جامعات (العريش، مطروح، سيناء، أسوان، الوادى الجديد، جنوب الوادى) بإجمالى 100 طالب وطالبة، وتنظيم مهرجان للاتحادات النوعية بمدينة بورسعيد، والذى تضمن إقامة ندوات ثقافية؛ لحث الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الرياضية، وإقامة مهرجان رياضى على الممشى السياحى لمدينة رأس البر للطلبة والطالبات، ولذوى الهمم من الجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى إقامة دورى الوزارات فى نسخته الثانية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى العام للعاملين بالحكومة بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وإقامة نهائيات بطولة الجامعات الأولى للرماية بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من جامعات (القاهرة، حلوان، عين شمس، المنصورة، قناة السويس، مصر الدولية، بدر، سينا، الدلتا، البريطانية) إضافة إلى أكاديميات (العربية، الشروق، أخبار اليوم، الجزيرة، والمعهد الكندى)، فضلاً عن تنظيم الدورة العربية السادسة عشرة لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى، بمشاركة 32 جامعة مصرية وعربية، وافتتاح المؤتمر العلمى الدولى الثانى (الرياضة فى زمن الجائحة.. واقعية الامتداد وثقافة الافتراض) بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات.

كما تناول التقرير فوز مصر بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش للجامعات، والتى ستقام عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات، والمقرر إقامتها عام 2024، والذى يعكس قدرة مصر على استضافة فعاليات رياضية كبرى؛ لامتلاكها بنية رياضية متميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، استمرار جهود الوزارة فى دعم الأنشطة الرياضية الجامعية؛ لنشر الوعى الرياضى داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات فى الساحة الرياضية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، وتوسيع مشاركة الجامعات فى إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.