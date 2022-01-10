افتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج مرض السكر بمستشفى الأحرار التعليمى بالشرقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار قيام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدورها الريادى فى تقديم خدمة طبية متطورة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالى وزير الصحة والسكان بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاج المرضى، حتى ينعم جميع المواطنين بالصحة وليحيوا حياة كريمة.

وصرح محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأن وحده السكر فى مستشفى الأحرار التعليمى تعتبر أول وحدة متكامله لعلاج مرض السكر، يأتى هذا ضمن برنامج الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمنع حدوث مضاعفات مرض السكر والتدخل المبكر لعلاج هذه المضاعفات، والمنبثق منه حملة "لا للبتر"، وذلك منعا لحدوث أية إعاقات دائمة بسبب هذه المضاعفات مثل قصور الدورة الدموية الطرفية والتى تؤدى إلى الغرغرينا وحدوث البتر والفشل الكلوى والجلطات القلبية وأيضا الاعتلال الشبكى والذى قد يؤدى إلى ضعف الإبصار والعمى الكامل.

وأضاف بأنه يقوم بالعمل بالوحده نخبة من استشاريين مرض السكر وتحت إشراف المعهد القومى بالسكر والغدد الصماء، وذلك ضمن خطة الهيئة لانشاء وحدات مماثلة بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية وتكون مرتبطة مركزيا بمعهد السكر لتقديم الدعم اللوجيستى والتقنى والخبرات العلمية والعملية وتوفير الكوادر المدربة لتشغيل هذه الوحدات، تطبيقا لدور الهيئة البحثى والتدريبى، وضمن برنامج متكامل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول مرض السكر ومناطق انتشاره والعوامل المختلفة للإصابة به، لتكون مرجعا هاما لعمل الدراسات المتكاملة حول هذا المرض ومضاعفاته، للكشف المبكر عنه والحد من مضاعفاته، والتعامل مع مرض السكر ومضاعفاته كوحدة واحدة لتخفيف آلام المرضى والوصول لأفضل الطرق للعلاج.

وأفادت الدكتورة جيهان عامر، مدير مستشفى الأحرار التعليمى بأن الوحدة التى تم افتتاحها تتكون من كافة الخدمات التى قد يحتاجها مريض السكر منذ اليوم الأول للتشخيص مجتمعة فى مكان واحد منذ اليوم الأول للتشخيص، وتشمل عيادات للباطنة والرمد والقلب والكلى والأوعية الدموية الطرفية والقدم السكرى وعيادات الأعصاب والطب النفسى، وتبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز الوحدة 2 مليون جنيه، وملحق بالوحده قسم داخلى ورعاية متوسطه لمرضى السكر.

وقالت الدكتورة أمل كمال رزق، رئيس الوحدة بأنه يتم تنفيذ برنامج متابعة دورى للمرضى طبقا لأحدث المعايير الطبية مع إجراء فحص دورى للقلب بالموجات الصوتية لمنع حدوث الجلطات القلبية والاكتشاف المبكر لها، وإجراء فحص للأوعيةالطرفية بأشعة الدوبلكس لمنع حدوث الغرغرينا والتدخل المبكر فى حالة حدوث نقص فى تغذية الأطراف، مع فحص قاع العين والشبكيه لمنع حدوث ضعف الإبصار والعمى، وكذا قياس التوصيل العصبى للحد من حدوث التهابات الأعصاب، كذلك متابعة الكلى بالموجات الصوتية ووظائف الكلى لمنع حدوث الفشل الكلوى والتدخل المبكر إذا اقتضى الأمر، بالإضافة إلى التحاليل الروتينية لضبط مستوى السكر، مع متابعة التغذية من خلال عيادة التغذية الإكلينيكية والتثقيف الصحى لمرضى السكر وعائلاتهم لضبط مستوى السكر الدم..

كل هذا بالإضافة إلى عيادة الأطراف الصناعية التى قد يحتاجها مريض السكر فى حالة تعرضه لبتر جزء أو كل الطرف، ويتم تصنيع الطرف الصناعى من خلال مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع للهيئة، وكل هذه الخدمات تقدم لمرضى نفقة الدولة أو التأمين الصحى دون أى مقابل تيسيرا على أهلنا من المرضى.