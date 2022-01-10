قبل دخول الرئيس.. الصور الأولى من قاعة حفل افتتاح منتدى شباب العالم 2022

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادى، من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.