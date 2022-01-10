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جدة - نرمين السيد - ويشارك فى إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادى، من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.
جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام.
وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل دخول الرئيس.. الصور الأولى من قاعة حفل افتتاح منتدى شباب العالم 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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