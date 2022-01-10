الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح منتدى شباب العالم...

وصل منذ قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث التقطا صورة تذكارية قبل انعقاد المنتدى.

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