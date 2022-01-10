مصر العربية تعرب عن تعازيها فى ضحايا ومصابين حريق مبنى سكني بمدينة...

تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إثر حادث حريق مبنى سكني بمدينة نيويورك، مما أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين. كما تعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع الولايات المتحدة في هذا الحادث الأليم.

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