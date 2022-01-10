الرئيس السيسي يستقبل ميقاتي رئيس وزراء لبنان قبيل افتتاح منتدى شباب العالم

وصل نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، قبل قليل، إلى مقر منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصا على التقاط صورة تذكارية قبل انطلاق منتدى الشباب.

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