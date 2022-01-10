مهاجم نيجيريا: الفوز على مصر في البداية مفتاح التتويج بأمم أفريقيا

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أكد تايو أونيي، مهاجم منتخب نيجيريا، أنهم لن يقللوا من شأن أي خصم في مجموعتهم "المجموعة الرابعة" في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع منتخب نيجيريا، غداً الثلاثاء في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الأولى من منافسات، المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تصريحات مهاجم نيجيريا

وتناول تايو حديثة عن البطولة ومباريات المجموعة الرابعة في تصريحات لقناة الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وقال: "بالنظر إلى مجموعتنا، أعتقد أن كل منتخب موجود هناك من أجل الكأس لأنها ليست دوريًا وسيكون هناك ماراثون للأندية في نهاية الموسم".

وتابع: "هذه بطولة تعلم أن كل مباراة لها أهميتها وأعتقد أن الجميع هنا من أجل بذل قصارى الجهد".

منتخب مصر ونيجيريا

وأضاف: "لا نريد التقليل من شأن أي منتخب آخر، ولا يمكن أن نعتقد أن الفوز مضمون لأن الدول الأخرى سيكون لها نفس الرغبة".

وأتم تصريحاته: "اعتقد أن الأمر كله يتعلق بكيفية بداية هذه البطولة بقوة، كيف نعد أنفسنا لتلك المباريات، لذلك مباراة مصر الأولى هي الأهم، من المباراة الأولى سنعرف ما هي الخطوة التي يجب اتخاذها في المباريات المقبلة، لكنني أعتقد أن الفوز في المباراة الأولى مهم للغاية".

الكاميرون يفتتح البطولة بالفوز على بوركينا فاسو بثنائية

انتهت أحداث مباراة منتخبي بوركينا فاسو والكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة الإفتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ونجح المنتخب المغربي في حصد أول ثلاث نقاط في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تحتضنها على أرضها بعد عقبات عدة واجهة الأسود في الإستقبال.

وبدأ الشوط بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى بدأ المنتخب البوركيني في تهديد مرمى الكاميرون بقوة،وسجل هدف عن طريق جوستافو سنجاري في الدقيقة 24، بعد عرضية متقنة لم يتعامل معها أونان حارس الكاميرون بشكل جيد تغالطة وتذهب لسنجاري ليضعها في الشباك.

ثم تعادل أبو بكر للكاميرون من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل أضاف أبو بكر الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً، بعد اخطاء قاتلة من دفاعات بوركينا فاسو تسببت في ركلتي جزاء.

حاول المنتخب البوركيني من محاولة تعديل النتيجة، في أكثر من مشهد في الشوط الثاني، ولكن دفاعات المنتخب الكاميروني كانت بالمرصاد، خلف هجوم ولا أقوى وأخطر على مرمى بوركينا.