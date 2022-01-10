/671449/كان-مجتهدا-ومحترما-ومهنيا-النائب-مصطفى-سالم-ينعى-الإعلامي-وائل-الابراشي

نعى النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة - ونائب الدائرة الرابعة بسوهاج، الاعلامي الكبير وائل الابراشي، الذي وافته المنية مساء الاحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال سالم، إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والاسي انعي الإعلامي المجتهد المحترم وائل الإبراشي، وادعوا له بالرحمه والمغفرة، وأن يلهم الله اهلة ومحبيه الصبر والسلوان. وقال سالم، أن الاعلامي وائل الابراشي، كان متميز خلقا، وعلما، وثقافة، ورجل وطني ومهني من الدرجة الاولى، وله بصمة واضحة على شاشات التلفزيون، وله جمهور عريض في مصر والوطن العربي.

تشييع جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

جدير بالذكر توفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام، والتي أبعدته عن شاشات التلفزيون كثيرا، عن عمر ناهز الـ58 عام، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي. يذكر أن الاعلامي وائل الإبراشي، رحمة الله علية ولد يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين، بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها "العاشرة مساءً" و"الحقيقة" على قناة دريم.

مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر بسوهاج

وشهدت محافظة سوهاج الاثنين قيام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بإنابة اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور فعاليات مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر"، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان.

كان المؤتمر بحضور كلا من " إيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والشيخ عبد العاطي عبد الرحمن ممثلا عن مديرية الأوقاف، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، ونشأت كيرلس خبير التنمية البشرية، وعدد من العاملين بمديريات الخدمات، والمصالح الحكومية، والديوان العام ".

ونقل السكرتير المساعد تحيات السيد المحافظ للحضور جميعا، مؤكدا على مجهودات الدولة التي تبذلها لدعم المرأة في شتى المجالات وتمكينها في المجتمع، والتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز، والحفاظ على حقوقها، مشيرا إلى أهمية التكاتف وتضافر جميع الجهود للقضاء على جميع ظواهر العنف والتنمر ضد المرأة.

ومن جانبها استعرضت مدير وحدة تكافؤ الفرص إنجازات الوحدة والأنشطة والندوات التي تم تنفيذها، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات المماثلة في الوحدات المحلية للتوعية بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة، بالتعاون مع الأوقاف والكنيسة والصحة، وعدد من الجهات المعنية.