/671450/أمل-رمزي-منتدي-شباب-العالم-فرصة-لتنشيط-سياحة-المؤتمرات-بشرم-الشيخ

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن منتدي شباب العالم يعد منصة حوارية ملهمة لجميع الفئات وليس فئة الشباب فقط.

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وقالت رمزى في بيان لها، ان موضوعات النسخة الحالية من نموذج المحاكاة للمنتدى وورشة عمل عن "حياة كريمة" و"تمكين المرأة والشباب" والعالم بعد كورنا " تعد من الموضوعات الحيوية والهامة علي المستوي المحلي والعالمي التى سيناقشها المنتدى .

وتابعت: أجندة المنتدى حافلة بالحديث عن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وتمثل تحديات كبرى ليس فقط أمام مصر ولكن أمام العالم أجمع، فعلى سبيل المثال التطرق إللى مناقشة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وانتشار وباء فيروس كورونا، وكذلك مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ، فضلا عن الحديث عن السياسات المائية العقلانية للإنسانية، وبحث قضية التغيرات المناخية، وما نتج عنها من تأثيرات سيكون لها اضرار على البشرية والمجتمعات ككل.

أمل رمزي: أجندة المنتدى حافلة بالحديث عن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام

وأضافت رمزي في بيان لها ، أن حضور شخصيات عالمية من مختلف الدول للمشاركة في هذا الحدث الهام بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ يعد ترويجا سياحياً لها وللدولة المصرية بشكل عام.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، أن المنتدي الشبابي يعد تنشيطا لفكرة سياحة المؤتمرات خاصة بعد المشروعات القومية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الماضية ، لذا من الضروري استثمار مثل هذه المنتديات الناجحة في شرم الشيخ في تحسين الصورة الذهنية عن مصر، وتنشيط السياحة الأجنبية سواء الشاطئية أو سياحة المؤتمرات لزيارة مصر وشرم الشيخ بشكل خاص. ‏ وأوضحت النائبة أمل رمزي، أن المنتدي رسالة تأكيد على أن مصر بلد مستقر ومختلف عن الصورة التي يروجها المغرضون، ويشهد بذلك كل من زار مصر بصفة رسمية أو غير رسمية سواء سائحين أو رجال أعمال خلال الفترة الأخيرة، وأن مدينة شرم الشيخ تتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، فضلا عن جوها الممتاز وشواطئها وفنادقها الفاخرة وبنيتها الأساسية والتطوير المستمر بأحدث الأساليب، مما يجعلها وجهة السائحين من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.